Δύο νεοαφιχθέντες βουλευτές, δύο δηλώσεις για πιθανή συνεργασία με την ΕΛΑΣ και ένας «πονοκέφαλος» για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Δεν πρόλαβε καλά καλά να καταλαγιάσει ο θόρυβος από τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλωνίτη για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ και ήρθε ο Μιχάλης Χουρδάκης να ανοίξει εκ νέου την ίδια συζήτηση.

Ο επίσης νεοαφιχθείς στο ΠΑΣΟΚ βουλευτής, ερωτηθείς στο Κανάλι της Βουλής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, απάντησε πως «στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ», αφήνοντας ανοιχτό ένα ενδεχόμενο που μόνο ευχάριστα δεν πρέπει να ακούγεται αυτή την περίοδο στη Χαριλάου Τρικούπη, ιδίως τη στιγμή που έχει επιλέξει να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Το ενδιαφέρον, μάλιστα, είναι ότι δεν πρόκειται για κάποιο παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που διαφοροποιείται από την ηγεσία, αλλά για δύο βουλευτές που μόλις προσχώρησαν στο κόμμα. Ο πρώτος, βέβαια, έσπευσε στη συνέχεια να ανασκευάσει τις δηλώσεις του, επιχειρώντας να κλείσει τη σχετική συζήτηση.

Μένει να δούμε εάν θα χρειαστεί να κάνει το ίδιο και ο δεύτερος.

Πάντως, αν συνεχιστεί αυτό το μοτίβο, ίσως στη Χαριλάου Τρικούπη θα πρέπει να αρχίσουν να ρωτούν τους υποψήφιους προς ένταξη βουλευτές, πριν ακόμη τους καλωσορίσουν, ποια είναι η άποψή τους για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και για το ενδεχόμενο μεταξύ τους συνεργασίας.

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Μ. Καλ.