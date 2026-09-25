Ο Στ. Πέτσας πρότεινε μείωση ακόμη και αν δεν ανάψει το «πράσινο φως» η Ε.Ε.

Από εδώ το είχε ο Στ. Πέτσας από εκεί το είχε, τελικά τον διέβη τον... Ρουβίκωνα.

Πρότεινε με έναν τρόπο τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ακόμη και αν δεν ανάψει το «πράσινο φως» η Ε.Ε. «Χρειάζεται και μείωση του ΕΦΚ με βάση τον κοινοτικό κανονισμό και με βάση τα δημοσιονομικά μας περιθώρια» είπε και πρόσθεσε: «Χρειάζεται ένα μπαζούκας ...είτε με κοινοτικούς είτε με εθνικούς πόρους».

Ο Π. Μαρινάκης πάντως έσπευσε να κόψει την συζήτηση λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Ευρώπη, ο ΕΦΚ δεν πρόκειται να μειωθεί.

Λ.Ι.