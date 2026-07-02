Προεκλογική συγκέντρωση θύμισε το χθεσινό πάρτι του Παύλου Χρηστίδη στη Δάφνη.

Πάρτι για την ονομαστική του εορτή πραγματοποίησε σε καφέ της Πλατείας Καλογήρων, στη Δάφνη, ο Παύλος Χρηστίδης. Αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ευχήθηκαν στον βουλευτή Νοτίου Τομέα και είχαν την ευκαιρία να τα πουν σε χαλαρό κλίμα.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος (όπως οι Παύλος Γερουλάνος και Μιχάλης Κατρίνης), στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, Νίκος Σαλαγιάννης, Γιάννης Μίχας, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθήνας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δεκάδες συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την ΑΔΕΔΥ, ΟΜΕ ΟΤΕ, ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, ο Αντιδήμαρχος Πειραιά, Δημήτρης Καρύδης, δημοσιογράφοι του Πολιτικού Ρεπορτάζ, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Γαβαλάς, ο πρώην Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Ξεκαλακης, ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματα, Ανδρέας Τσούνης με τον γιο του, Γιώργο Γεννηματά, οι πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Μακρυπίδης, Μιχάλης Καρχιμάκης, και δεκάδες φίλοι.