Συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ θα έχει σήμερα στο υπουργείο Οικονομικών ο νυν πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Ντάισελμπλουμ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι δήμαρχος του Αϊντχόφεν , βρέθηκε στην Ελλάδα προκειμένου να παραστεί στην avant-première της τηλεοπτικής σειρά «Στο χιλιοστό» που κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 21.00 και εστιάζει στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους δανειστές, δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν τη χώρα και την Ευρώπη.

Βασισμένη στο βιβλίο «Η Τελευταία Μπλόφα»,η παραγωγή των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού ανασυνθέτει το πολιτικό θρίλερ εκείνης της περιόδου με σπάνιο αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις. Πολιτικοί και αξιωματούχοι μιλούν ανοιχτά για αποφάσεις που ελήφθησαν στο παρά ένα, αποκαλύπτοντας συγκρούσεις και διλήμματα.

Οι διάδρομοι του υπουργείου Οικονομικών στην Οδό Νίκης στο Σύνταγμα έχουν σίγουρα μεγάλο βάρος αναπόλησης για τον Ολλανδό πολιτικό. Ενδεχομένως στα αυτιά του να αντηχεί ακόμα το «ουάου» του Γιάνη Βαρουφάκη στο σκωπτικό του σχόλιο «μόλις σκότωσες την Τρόικα».

Θ. Κ.