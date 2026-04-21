Τι δείχνει δημοσκόπηση για την Α΄ Αθηνών.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση στην Α΄ Αθηνών, για συγκεκριμένο πελάτη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ...σαρώνει.

Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ ο «τσάρος» της οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup εμφανίζει δημοτικότητα ...97%.

Πρόεδρος Eurogroup με ποσοστά ...υπαρκτού σοσιαλισμού!

ΥΓ: Στη δημοσκόπηση μετριέται και ο Νικήτας Κακλαμάνης που κατά πιθανότητα θα είναι στο Επικρατείας, όχι όμως και ο Κώστας Μπακογιάννης που έχει αποφασίσει στις επόμενες εκλογές να μην είναι υποψήφιος αλλά να διεκδικήσει το Δήμο Αθηναίων.

