Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε σήμερα μήνυμα υπέρ της διεθνούς συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων, μετά τη συμμετοχή του στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7, όπου έδωσε το «παρών» υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup.

Σε ανάρτησή του μετά το πέρας της συνόδου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις καθιστούν σαφές πως η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί πλέον θεωρητική επιδίωξη αλλά επιχειρησιακή αναγκαιότητα, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια, οι διαφοροποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες και η στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμες υποδομές βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της μακροοικονομικής σταθερότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι η ταχεία πρόοδός της επηρεάζει ήδη την παραγωγικότητα, την κατανομή κεφαλαίων και ακόμη και τη νομισματική πολιτική, προειδοποιώντας πως χωρίς κατάλληλη διακυβέρνηση μπορεί να εξελιχθεί σε παράγοντα κατακερματισμού και κινδύνων για την παγκόσμια οικονομία.

«Οφείλουμε να δράσουμε συντονισμένα, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες προκλήσεις, αλλά και για να διαμορφώσουμε τα πλαίσια που θα καθορίσουν την παγκόσμια οικονομία τα επόμενα χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε πως από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, η διεθνής κοινότητα καλείται να ευθυγραμμίσει την ταχύτητα των εξελίξεων με τη στρατηγική και την εθνική δράση με τη διεθνή συνοχή.