Οι Έλληνες θυμούνται πώς παρουσιάστηκαν τα χειροκροτήματα των μελών του Κογκρέσου στον πρωθυπουργό!

Οι παλαιοί δημοσιογράφοι είχαν ένα ...δόγμα: Ο δημοσιογράφος εισέρχεται θορυβωδώς στην αίθουσα εργασίας για να γνωρίζουν όλοι πως ήρθε στη δουλειά του αλλά αποχωρεί αθορύβως ώστε να νομίζουν όλοι πως παραμένει σε αυτήν!

Κάπως έτσι είναι και η υπόθεση με τα F-35. Όπως δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ η Άγκυρα επιστρέφει στο πρόγραμμα μαχητικών πέμπτης γενιάς και πως ανοίγει ο δρόμος για τα F-35 μετά την διαφαινόμενη λύση για τους S-400.

Θυμάστε πως στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να μην πάρει η Τουρκία τα F-35; Αμφιβάλλουμε, αν κρίνουμε από το ότι οι δηλώσεις Μπάρακ δεν μεταδόθηκαν από κανένα δελτίο μεγάλου καναλιού στην Αθήνα και για τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες δεν βρέθηκε ούτε ένα μονόστηλο.

Μήπως θυμάστε τη θριαμβευτική υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Μάιο του 2022 από το Κογκρέσο των ΗΠΑ όπου μίλησε και όπου πέτυχε τον «θρίαμβο» να μην λάβει η Τουρκία τα F-35; Προφανώς.

Γι΄ αυτό σας λέμε, το ...δόγμα των παλαιών δημοσιογράφων είναι επίκαιρο και στη σύγχρονη Ελλάδα!

Β.Σκ.