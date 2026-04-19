Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που συγκάλεσε ο αμερικανός πρόεδρος στην Αίθουσα Διαχειρίσεως Εκτάκτων Καταστάσεων, σε υπόγειο κάτω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, με την εφημερίδα Wall Street Journal να προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για ρεσάλτο σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν.

Εκρηκτικό είναι το κλίμα στα Στενά του Ορμούζ, μετά την απόφαση του Ιράν να κλείσει και πάλι το πέρασμα ως απάντηση στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό. Το βράδυ του Σαββάτου μάλιστα οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για πλήρη αποκλεισμό, προειδοποιώντας πως κάθε πλοίο που προσεγγίζει θα προσεγγίζει θα μπαίνει στο στόχαστρο. Μέσα σε 24 ώρες σημειώθηκε η πλήρης ανατροπή.

Παρά τον σκληρό βομβαρδισμό που κράτησε σχεδόν ένα μήνα, το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό τμήμα του πυραυλικού του οπλοστασίου, αναφέρουν οι New York Times που επικαλούνται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Τεχεράνη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εξακολουθεί να έχει το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και το 60% των εκτοξευτών πυραύλων, ενώ διατηρεί και περίπου το 40% του αποθέματος σε drones.

Κατά τη στιγμή της κατάπαυσης του πυρός, στις 8 Απριλίου, το Ιράν είχε πρόσβαση σε περίπου τους μισούς εκτοξευτές πυραύλων του. Τις ημέρες που ακολούθησαν αμέσως, ανέσυρε περίπου 100 συστήματα που είχαν θαφτεί μέσα σε σπηλιές και οχυρά, επαναφέροντας το απόθεμά του σε εκτοξευτές στο 60% περίπου του προπολεμικού επιπέδου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, οι New York Times σημειώνουν ότι οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και του στρατού διαφέρουν.

Γκαλιμπάφ: Παρά την πρόοδο απομένουν σημαντικές διαφορές με ΗΠΑ - «Υποχώρηση» αμερικανικού ναρκαλιευτικού στο Ορμούζ

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, λέει ότι ενώ διαπιστώνεται πρόοδος σε ορισμένα σημεία με τις ΗΠΑ, υπάρχουν «σημαντικές διαφορές» σε άλλα θέματα.

«Ο Τραμπ δεν πέτυχε τον στόχο του να αλλάξει το καθεστώς και να καταστρέψει τις επιθετικές και πυραυλικές μας δυνατότητες, γιατί το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα. Ο εχθρός δεν έχει επιτύχει τους στόχους του μέσω της έκδοσης προειδοποιήσεων και του καθορισμού προθεσμιών και, ως εκ τούτου, έχει αρχίσει να στέλνει μηνύματα μέσω μεσαζόντων», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ να καθαρίσουν τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ ως «παραβίαση της εκεχειρίας», προειδοποιώντας ότι η κατάσταση πλησιάζει στην κλιμάκωση.

«Στο Ισλαμαμπάντ, είπα στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι αν το ναρκαλιευτικό τους απομακρυνθεί έστω και λίγο από τη θέση του, σίγουρα θα το στοχεύσουμε. Ζήτησαν 15 λεπτά για να δώσουν την εντολή να γυρίσουν πίσω, και το έκαναν», είπε, σχολιάζοντας ότι μετωπική σύγκρουση αποτράπηκε την τελευταία στιγμή.

«Ο εχθρός είναι στρατηγικά ηττημένος»

«Είμαστε νικητές στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του σε εθνικό επίπεδο, με κεντρικό μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν στους στόχους τους αφού το Ιράν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ διαμηνύει και ότι απέχει ακόμη πολύ μια συμφωνία.

«Ο εχθρός είναι στρατηγικά πίσω μας και έχει ηττηθεί», δήλωσε οΓκαλιμπάφ συμπληρώνοντας: «Δεν έχουμε καταστρέψει τον εχθρό, εξακολουθούν να έχουν χρήματα και όπλα, αλλά έχουν ηττηθεί στη στρατηγική τους εναντίον μας».

«Αν αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός, ήταν επειδή αποδέχτηκαν τα αιτήματά μας», είπε, αναφερόμενος στην εκεχειρία που εκπνέει την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ άφησε αναπάνητο το ερώτημα αν τελικά θα επαναληφθούν οι συνομιλίες τη Δευτέρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχε ανακοινώσει ένα 24ωρο νωρίτερα η Τεχεράνη.Το Ιράν αναφέρει ότι έχει επαναφέρει «αυστηρό έλεγχο» στο Στενό του Ορμούζ, ανακαλώντας την προηγούμενη δήλωσή του ότι η ζωτικής σημασίας ναυτική οδός ήταν πλήρως ανοιχτή και επιρρίπτοντας ευθύνες για την ανατροπή στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Πιθανή επέκταση του αμερικανικού αποκλεισμού σε ιρανικά πλοία

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία εμπλέκονται στον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμένων, με 10.000 πεζοναύτες και στρατιώτες, καθώς και πολλά αεροσκάφη.

Ήδη, 23 πλοία που συνδέονται με το Ιράν έχουν επιστρέψει μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Υπάρχουν επίσης αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ότι αυτός ο αποκλεισμός ενδέχεται να διευρυνθεί σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν και βρίσκονται σε άλλα μέρη του κόσμου, με προηγούμενο το ρεσάλτο σε πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο Βενεζουέλας στον Ινδικό Ωκεανό.