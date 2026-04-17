ΗΠΑ και Τουρκία θα επιλύσουν «σύντομα» το ζήτημα των κυρώσεων σχετικά με τους S-400, σύμφωνα με τον Τομ Μπάρακ.

Την πεποίθηση ότι σύντομα θα επιλυθεί το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων σχετικά με την αγορά ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, ανοίγοντας τον δρόμο για τα F-35, εξέφρασε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, μιλώντας στο Antalya Diplomacy Forum.

«Πιστεύω ότι το ζήτημα με τους S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του προϊσταμένου μου (σ.σ.: Ντόναλντ Τραμπ), η ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35», δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης.

Ο Τομ Μπάρακ αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά επιστράτευσε το... χιούμορ: «Πρόκειται για ένα ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα αναφερθώ καν, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο».

Το 2020, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, λόγω της αγοράς ρωσικών S-400 και την απέκλεισαν από το πρόγραμμα προμήθειας και κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-35.

