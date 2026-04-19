Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για το σοβαρό περιστατικό παράσυρσης και εγκατάλειψης 16χρονης στην οδό Λιοσίων, ενώ ο οδηγός της μηχανής παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται.

Η ανήλικη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/04).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο συνεπιβάτης της μηχανής, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως, καθώς και μία γυναίκα που φέρεται να είναι η ιδιοκτήτρια του οχήματος. Επιπλέον, συνελήφθη και τρίτο άτομο με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, το οποίο επίσης παρουσιάστηκε στις Αρχές.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν η μηχανή, με δύο επιβαίνοντες, παρέσυρε τη 16χρονη τη στιγμή που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Παρά την πτώση τους στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση, οδηγός και συνεπιβάτης δεν προσέφεραν βοήθεια στην τραυματισμένη κοπέλα. Αντίθετα, επιβιβάστηκαν ξανά στη μηχανή και εγκατέλειψαν το σημείο.

Βίντεο με την στιγμή της παράσυρσης

Όπως φαίνεται, η 16χρονη ελέγχει και από τις δύο πλευρές πριν περάσει απέναντι. Τη στιγμή που κοιτάζει από τα δεξιά της, το μηχανάκι εμφανίζεται με ανεπτυγμένη ταχύτητα από τα αριστερά και παρασέρνει την ανήλικη.

Αυτόπτης μάρτυρας τράβηξε το βίντεο από το σημείο, το παρέδωσε στις αρχές και έδωσε κατάθεση, ενώ βοήθησε την ανήλικη και ήταν αυτός που κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το κορίτσι, βαριά τραυματισμένο, στο ΚΑΤ.

