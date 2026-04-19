Μια ξεχωριστή τηλεοπτική συνάντηση είχαν το βράδυ του Σαββάτου η Μάρω Κοντού και η Νίκη Λυμπεράκη, με την αγαπημένη ηθοποιό να κάνει το πιο όμορφο ποδαρικό στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» στο MEGA.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Μάρω Κοντού γύρισε πίσω στον χρόνο, μιλώντας με τρυφερότητα για στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της πορεία, αλλά και για τις αντιδράσεις της οικογένειάς της όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της τέχνης.

Όπως εξομολογήθηκε, η πρώτη της επαφή με τον καλλιτεχνικό χώρο ήρθε σε ηλικία 14 ετών. «Μέσα σε έναν χρόνο ψήλωσα πολύ, ένιωθα άβολα με το σώμα μου και ντρεπόμουν. Η μητέρα μου με έγραψε σε σχολή χορού για να βελτιώσω τη στάση μου — και εκεί γεννήθηκε η μεγάλη μου αγάπη για τον χορό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αργότερα, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, της προτάθηκε υποτροφία για το εξωτερικό. Ωστόσο, η μητέρα της αντέδρασε αρνητικά, προτρέποντάς την να ακολουθήσει έναν πιο «παραδοσιακό» δρόμο εργασίας. Τελικά, όπως είπε, μια τυχαία ευκαιρία την οδήγησε στον Χορό του Εθνικού Θεάτρου, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες υποψήφιες.

Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα πουτ…κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό της. Αυτό εγώ το ‘φερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια” συμπλήρωσε, επίσης, η Μάρω Κοντού στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο MEGA.

«Δηλαδή να είμαι πολύ σοβαρή, να μην χαμογελάω, να μην χαιρετάω, να είμαι απόλυτη. Για να μην πουν αυτό που είπε η γιαγιά μου…»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhw6q1iajdv5?integrationId=40599y14juihe6ly}