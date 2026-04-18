Την προσεχή Τρίτη 21 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των vouchers του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026, σύμφωνα με την διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα.
Όπως γνωστοποίησε μιλώντας στο ΕΡΤNews, η διαδικασία των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη και θα εξελιχθεί σταδιακά, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Η υποβολή θα διαρκέσει έως το Σάββατο 25 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
Η διοικήτρια τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, καθώς - όπως διαβεβαίωσε -τα συστήματα είναι προετοιμασμένα, ενώ εάν χρειαστεί δεν αποκλείεται να δοθεί και παράταση.
Τι προβλέπει το πρόγραμμα
Ο φετινός κοινωνικός τουρισμός περιλαμβάνει:
- Συμμετοχή σε περισσότερα από 1.500 καταλύματα σε όλη τη χώρα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια)
- Επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με διαφοροποίηση ανά κατηγορία δικαιούχων
- Μηδενική συμμετοχή για άτομα με αναπηρία σε μετακινήσεις και διαμονή
- Αυξημένη διάρκεια διακοπών:
-έως 10 ημέρες για νησιά του Βορείου Αιγαίου
- έως 12 ημέρες για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σωστή χρήση των επιταγών, καθώς όσοι δεν αξιοποιούν το δικαίωμά τους ενδέχεται να αποκλείονται από το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά.
Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.
Νέα πρόβλεψη για πολύτεκνους
Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στους δικαιούχους του προγράμματος σε ετήσια βάση, χωρίς τον κίνδυνο αποκλεισμού σε περίπτωση μη χρήσης των επιταγών.
Αύξηση επιδότησης - Από 1η Μαΐου ξεκινάει το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1 Μαΐου 2026 - νωρίτερα από ποτέ - και θα αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.
Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο (του 2026) και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (2026) και του Πάσχα (2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός από Σποράδες).
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες :
- είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
- έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
- έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
- συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες
- στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.
