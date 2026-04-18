Την προσεχή Τρίτη 21 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των vouchers του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026, σύμφωνα με την διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα.

Όπως γνωστοποίησε μιλώντας στο ΕΡΤNews, η διαδικασία των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη και θα εξελιχθεί σταδιακά, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Η υποβολή θα διαρκέσει έως το Σάββατο 25 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Η διοικήτρια τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, καθώς - όπως διαβεβαίωσε -τα συστήματα είναι προετοιμασμένα, ενώ εάν χρειαστεί δεν αποκλείεται να δοθεί και παράταση.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Ο φετινός κοινωνικός τουρισμός περιλαμβάνει:

Συμμετοχή σε περισσότερα από 1.500 καταλύματα σε όλη τη χώρα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια)

Επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με διαφοροποίηση ανά κατηγορία δικαιούχων

Μηδενική συμμετοχή για άτομα με αναπηρία σε μετακινήσεις και διαμονή

Αυξημένη διάρκεια διακοπών:

-έως 10 ημέρες για νησιά του Βορείου Αιγαίου

- έως 12 ημέρες για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σωστή χρήση των επιταγών, καθώς όσοι δεν αξιοποιούν το δικαίωμά τους ενδέχεται να αποκλείονται από το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

Νέα πρόβλεψη για πολύτεκνους

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στους δικαιούχους του προγράμματος σε ετήσια βάση, χωρίς τον κίνδυνο αποκλεισμού σε περίπτωση μη χρήσης των επιταγών.

Αύξηση επιδότησης - Από 1η Μαΐου ξεκινάει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1 Μαΐου 2026 - νωρίτερα από ποτέ - και θα αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο (του 2026) και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (2026) και του Πάσχα (2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός από Σποράδες).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες :

είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή

έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες

στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhw1lrp8imvl?integrationId=40599y14juihe6ly}