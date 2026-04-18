Η Ντόρα Μπακογιάννη αγωνιά για το μέλλον της παράταξης και λέει αυτά που δεν μπορούν να πουν άλλοι βουλευτές.

Το πολιτικό DNA της Ντόρας Μπακογιάννη δεν μπορεί να της το αμφισβητήσει κανείς.

Αναδείχτηκε και με την παρέμβασή της στο MEGA (Ντίνος Σιωμόπουλος και Στέλλα Γκαντώνα) με την οποία κάλεσε τον Μακάριο Λαζαρίδη να παραιτηθεί από τη θέση του υφυπουργού διευκολύνοντας, όπως λέει, την παράταξη και τον πρωθυπουργό.

Η Ντόρα λέει αυτά που η πλειοψηφία των βουλευτών θέλει αλλά δεν μπορεί να πει, καθώς φοβούνται τον πρωθυπουργό.

Πιθανόν δε η παρέμβαση της Ντόρας να έχει αποτέλεσμα, καθώς η πολιτική ζημιά στη ΝΔ είναι πολύ μεγάλη.

Για να είμαστε ωστόσο δίκαιοι, η Ντόρα Μπακογιάννη με την παρέμβασή της «σφάζει με το βαμβάκι» τον ίδιο τον πρωθυπουργό, καθώς τα λέει στην...πεθερά (Μακάριος) για να τα ακούσει η...νύφη (Κυριάκος)!

Ο πρωθυπουργός άλλωστε είναι αυτός που πεισματικά, με νύχια και με δόντια, κρατάει στην κυβέρνηση το στενό του συνεργάτη, αγνοώντας το τεράστιο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση!

Β. Σκ.