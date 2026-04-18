Λίγες ώρες πέρασαν από την αποπομπή - παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα.

Μετά την εμφάνισή του σε πρωινή εκπομπή του OPEN προ ημερών όπου, με τρόπο προκλητικό προσπάθησε (χωρίς επιτυχία) να πείσει τους πάντες ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τις θέσεις που έχει καταλάβει κατά καιρούς αλλά την ευθύνη έχουν... οι εκάστοτε διευθύνσεις.

Ακολούθησαν δηλώσεις διαφόρων στελεχών όπου «κομψά» παραδέχονταν το ατόπημα του πρώην πλέον υπουργού.

Σήμερα όμως, μετά και την δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη όπου με τρόπο ξεκάθαρα ζήτησε την παραίτησή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν είχε άλλη επιλογή.

Φαίνεται όμως ότι «μάθημα» δεν πήρε για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό γιατί, για την αποπομπή του φταίνε «συμμορίες» όπως αυτή της Κοβέσι. Αυτό μπορεί να δει κανείς βλέποντας στο X το repost που κάνει ο πρώην πλέον υφυπουργός.

Ρίχνει μάλιστα «μπηχτές» προς την κυβέρνηση, υιοθετώντας την άποψη του χρήστη του X, που κάνει λόγο για φοβική κυβέρνηση που αδειάζει τους υπουργούς της ενώ καλεί την Ντόρα Μπακογιάννη να φάει... σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγόνια της.

Για του λόγου το αληθές, δείτε παρακάτω: