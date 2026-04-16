Ποια ονόματα συζητούνται.

Καταβεβλημένος σε ψυχολογικό επίπεδο είναι ο πρωθυπουργός από το απρόσμενο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο πλέον στενός συνεργάτης του, Γ. Μυλωνάκης. Και γιατί πορεύονται μαζί από το 2016 και διότι – έστω και για λίγο διάστημα- θα απουσιάζει από το Μαξίμου στην πιο κρίσιμη προεκλογική περίοδο για την κυβέρνηση.

Σε απόλυτο αιφνιδιασμό βρέθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες του πρωθυπουργού στο Μαξίμου. Και για όσο ο Γ. Μυλωνάκης θα δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για την ζωή του όλο το επιτελείο του πρωθυπουργού μένει στο ανθρώπινο κομμάτι. Με άλλα κυβερνητικά στελέχη, πάντως, να ανασύρουν παλιότερες εισηγήσεις για επιστροφή στο Μαξίμου του Τάκη Θειοδωρικάκου ή του Γ. Γεραπετρίτη ή του Μ. Μπεκίρη, εφόσον χρειαστεί κυβερνητική ενίσχυση μέχρις ότου επιστρέψει ο Γ. Μυλωνάκης.

Ε.Σ.