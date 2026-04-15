Οι προσπάθειες από τον πρώην υπουργό να πιάσει επαφή με την Αμαλίας, οι κλειστές πόρτες και το ...ΠΑΣΟΚ!

Με αφορμή την νέα κυοφορούμενη μεταγραφή του ΠΑΣΟΚ, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και επειδή γράφεται κάτι του στυλ ότι η Χαρ.Τρικούπη τον παίρνει την τελευταία στιγμή μέσα από τα χέρια του Τσίπρα, ρωτήσαμε για να μάθουμε.

Τι μάθαμε; Οτι οι προσπάθειες του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ να πατήσει το κατώφλι της Αμαλίας ήταν πολλές. Ομως έμειναν σταθερά αναπάντητες. Το ίδιο και τα μηνύματα. Το ίδιο άκαρπες ήταν και οι «μεσολαβήσεις» τρίτων. Και δεν ήταν και λίγοι από ότι ακούμε.

Κάποιοι δε μας θύμισαν ότι η τελευταία επικοινωνία τους χάνεται κάπου στον μακρινό Νοέμβριο 2024 με την ανεξαρτητοποίηση του Ε.Αποστολάκη. Τότε που ήταν και η πρώτη φορά που ο Αλ.Τσίπρας είχε τοποθετηθεί για την ανεξαρτητοποίηση κάποιου βουλευτή χαρακτηρίζοντάς τον «διορισμένο βουλευτή» που «δεν νομιμοποιείται να κρατήσει την έδρα ούτε πολιτικά ούτε ηθικά»…

Και από τότε όχι μόνο σταμάτησε να υπάρχει οποιαδήποτε επαφή αλλά δεν άλλαξε και κανένας από τους λόγους που ο Αλ.Τσίπρας είχε αποδοκιμάσει δημόσια την στάση του Ε.Αποστολάκη. Και το ερώτημα τίθεται πλέον και στην Χαριλάου Τρικούπη:Αλήθεια πιστεύουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ ότι όλη αυτές οι μεταγραφολογία μετακινούμενων εδρών βουλευτών που εκλέχθηκαν με άλλα κόμματα τους κάνει καλό;

Ας το ξανασκεφτούν. Αν σε κάποιον κάνει καλό είναι στον Τσίπρα γιατί δικαιώνεται πολιτικά όταν λέει ότι το καινούργιο δεν γεννιέται με παζάρια, δανεικές καρέκλες και μεταφερόμενα αξιώματα. Θα γεννηθεί μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα αλλά και πρόσωπα που βρίσκονται μέσα στην πολιτική αλλά χωρίς προκρατημένες θέσεις.

