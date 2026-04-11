Η παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης το πιθανότερο σενάριο ώστε να μην πλήττεται ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Η στήλη από την Μεγάλη Παρασκευή έχει προχωρήσει στην εκτίμηση πως «Δύσκολα θα παραμείνει στη θέση του» ο νέος υφυπουργός.

Δεν είναι ότι δεν έχει Πανεπιστημιακό πτυχίο, κανένας νόμος δεν απαιτεί κάτι τέτοιο.

Είναι που έκανε ...καριέρα επικαλούμενος το Πανεπιστημιακό πτυχίο-που δεν έχει.

Είναι που στους ύμνους του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δήλωνε πως έχει τελειώσει το ...δημόσιο πανεπιστήμιο!

Είναι που το χρησιμοποίησε για να γίνει μετακλητός στο δημόσιο και να αμείβεται από το ...ανύπαρκτο πτυχίο!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σκάνδαλο με το πτυχίο του Λαζαρίδη μετατίθεται πλέον στον πρωθυπουργό.

Θα τον κρατήσει στη θέση του;

Η παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης το πιθανότερο σενάριο ώστε να μην πλήττεται ο ίδιος ο Μητσοτάκης...

Ε.Σ.