Ροτέισον και στον... πρωθυπουργό – Ο Βαγγέλης τρολάρει τον Κυριάκο!

«Πολιτικά ανιστόρητη και θεσμικά επιπόλαιη αντίδραση», τονίζει ο Βενιζέλος.

«Στη Γαλλία, πάντως, η υποχρέωση προσωρινής αναπλήρωσης στη βουλευτική του ιδιότητα αφορά πρώτον και καλύτερο τον πρωθυπουργό»!

Με αυτόν τον... βιτριολικό τρόπο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τρολάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα» της Τρίτης.

«Τα καλύτερα ρουσφέτια είναι τα πολύ μεγάλα που θέλουν προσωπική και συγκεντρωμένη εξουσία αυτού που αποφασίζει, δηλαδή πρωθυπουργικού επιπέδου. Ρουσφέτια, είτε προς άτομα είτε προς κοινωνικές ομάδες, γιατί το ανώτερο στάδιο του ρουσφετιού είναι ο λαϊκισμός και οι επιδοματικές πολιτικές και το ανώτερο στάδιο του πελατειακού κράτους είναι το "επιτελικό" κράτος», σημειώνει.

Ο Βαγγέλης πήρε τ΄ όπλο του!

Β.Σκ.