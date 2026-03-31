Δύσκολα η Μιλένα δεν θα είναι πρώτο βιολί στη Βουλή, σκέψεις και για Κώστα Τσουκαλά.

Ένα από τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας για το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόσωπο που θα προτείνει για γραμματέα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Μιλένα Αποστολάκη που θα μπορούσε να είναι η πρώτη επιλογή δύσκολα θα έπαυε να είναι το πρώτο βιολί του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, όπου έχει αξιοσημείωτη παρουσία-ιδίως στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε κυριολεκτικά ...ρέστα!

Σκέψεις εκφράστηκαν και για τον Κώστα Τσουκαλά, ωστόσο πάει τόσο καλά ως εκπρόσωπος (για πολλούς ήταν η επιτυχέστερη επιλογή Ανδρουλάκη) που δ΄'υσκολα τον αλλάζεις, έστω και για ανώτερη θέση. Ο Κ. Τσουκαλάς πάντως έχει και το πλεονέκτημα πως αν και γέννημα-θρέμμα του ΠΑΣΟΚ έχει διαύλους με στελέχη από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Από τις πρώτες επιλογές όμως για τη θέση του γραμματέα είναι και ο Θανάσης Γλαβίνας, που δείχνει αυτή τουλάχιστον τη στιγμή να είναι και ο επικρατέστερος.

Εκτός και αν ο Ν. Ανδρουλάκης επιφυλάσσει κάποια έκπληξη...

Β.Σκ.