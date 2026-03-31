Ένα από τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας για το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόσωπο που θα προτείνει για γραμματέα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Η Μιλένα Αποστολάκη που θα μπορούσε να είναι η πρώτη επιλογή δύσκολα θα έπαυε να είναι το πρώτο βιολί του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, όπου έχει αξιοσημείωτη παρουσία-ιδίως στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε κυριολεκτικά ...ρέστα!
Σκέψεις εκφράστηκαν και για τον Κώστα Τσουκαλά, ωστόσο πάει τόσο καλά ως εκπρόσωπος (για πολλούς ήταν η επιτυχέστερη επιλογή Ανδρουλάκη) που δ΄'υσκολα τον αλλάζεις, έστω και για ανώτερη θέση. Ο Κ. Τσουκαλάς πάντως έχει και το πλεονέκτημα πως αν και γέννημα-θρέμμα του ΠΑΣΟΚ έχει διαύλους με στελέχη από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
Από τις πρώτες επιλογές όμως για τη θέση του γραμματέα είναι και ο Θανάσης Γλαβίνας, που δείχνει αυτή τουλάχιστον τη στιγμή να είναι και ο επικρατέστερος.
Εκτός και αν ο Ν. Ανδρουλάκης επιφυλάσσει κάποια έκπληξη...
Β.Σκ.