Το ερώτημα που αποφεύγει η Χαριλάου Τρικούπη.

Αντίστοιχο όμως είναι και το ερώτημα που δημιουργείται για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη επιμένει πως το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές, έστω και κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση μοιάζει με ...δεύτερο είδος υποθετικού λόγου, το μη πραγματικό.

Αν όμως το ΠΑΣΟΚ πετύχει το στόχο του για «πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο στις εκλογές» με ποιον θα συνεργαστεί;

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δύσκολα θα υπάρχουν πλέον, ενώ τον Τσίπρα ο Ν. Ανδρουλάκης τον θεωρεί περίπου σαν "την άλλη όψη" του Κυριάκου Μητσοτάκη (!) και προφανώς τον αποκλείει από μια κυβερνητική συνεργασία.

Μένει η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τον μη δεξιό χώρο.

Με ποιον λοιπόν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ;

Αδιέξοδα παντού.

ΥΓ: Το πραγματικό εκλογικό τοπίο θα διαμορφωθεί όταν ανακοινωθούν τα κόμματα των Αλέξη Τσίπρα, Μαρίας Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά. Το αργότερο δηλαδή στις αρχές φθινοπώρου.

Β.Σκ.