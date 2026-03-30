Τι αναφέρει η πολιτική απόφαση για τη συνεργασία με τη ΝΔ.

«Ο διακηρυγμένος και αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι μια νέα προοδευτική πορεία της χώρας, η οποία μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα από την πολιτική αλλαγή», αναφέρει η απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που θα δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα. «Προϋπόθεση για μια πολιτική αλλαγή είναι η ήττα της ΝΔ, η ήττα της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και των ανισοτήτων», επισημαίνει-και καταλήγει: «Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη ΝΔ σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο».

Ο Χάρης Δούκας αισθάνεται δικαιωμένος και για το λόγο αυτό δεν κατέθεσε ψήφισμα που θα απέκλειε κάθε είδους κυβερνητική συνεργασία είτε στην ηγεσία της βρισκόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε άλλος αρχηγός.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αισθάνεται επίσης δικαιωμένος που δεν κατέθεσε τελικά την πρόταση διεξαγωγής Συνεδρίου πριν εκλεγεί πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Παύλος Γερουλάνος θα χρειαστούν κάποιο χρόνο προκειμένου να αναδιαμορφώσουν τη στρατηγική τους στη μετασυνεδριακή -και προεκλογική- περίοδο.

Τ.Τε.