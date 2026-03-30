Τι αναφέρει το επίσημο βρετανικό think tank RUSI.

Το επίσημο βρετανικό think tank RUSI (Royal United Services Institute) υπολόγισε τις καταναλώσεις πυρομαχικών των Αμερικανών, Ισραηλινών και χωρών του Κόλπου για τις 16 πρώτες μέρες του πολέμου και με βάση αυτό τον υπολογισμό κάνει μια προέκταση στις επόμενες μέρες.

Τα συμπεράσματα είναι απογοητευτικά για τους «συμμάχους» και δείχνουν ότι με αυτό τον ρυθμό δεν μπορούν να συνεχίσουν τον πόλεμο για μεγάλο διάστημα.

Τις πρώτες 16 μέρες καταναλώθηκαν 11.000 πυρομαχικά με κόστος 26 δις δολ.

Μετά την 5η μέρα οι Ιρανοί μείωσαν τις δικές τους καταναλώσεις κατά 80-90% και εκτοξεύουν 33-94 πυραύλους/drones την ημέρα.

Παράγοντες της πολεμικής βιομηχανίας όπως ο CEO της γερμανικής Rheinmetall εκτιμούν ότι μετά από ένα μήνα δεν θα υπάρχουν βασικά πυρομαχικά.

Ο τωρινός ρυθμός με 10-11 πυραύλους αναχαίτισης για κάθε ιρανικό πύραυλο ή 8 Patriot για κάθε drone δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Χρειάζονται 5 χρόνια για αναπλήρωση των 500 αμερικανικών πυραύλων Tomahawk που καταναλώθηκαν.

Η Κίνα ελέγχει τις πρώτες ύλες για πυρομαχικά όπως γάλλιο και γερμάνιο.

Όπως αποδείχτηκε και στην Ουκρανία πόλεμος διαρκείας χωρίς πολεμική βιομηχανία και επαρκή αποθέματα δεν γίνεται.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται ότι:

Τα ισραηλινά πυρομαχικά του αντιαεροπορικού Arrow φθάνουν μέχρι 27 Μαρ. 26

Τα ισραηλινά αντιαεροπορικά Iron Dome μέχρι 01 Ιουν. 26

Οι πύραυλοι Patriot των Αμερικανών μέχρι 15 Ιουν. 26

Οι πύραυλοι Patriot των χωρών του Κόλπου μέχρι 26 Απρ. 26

Τα αμερικανικά drones Lucas μέχρι 08 Αυγ. 26

Οι ισραηλινές έξυπνες βόμβες αεροσκαφών JDAM μέχρι 26 Οκτ. 26.

Σημείωση: η κυβέρνηση της Ν.Δ. παρά τις μεγαλοστομίες περί πατριωτισμού έχει αδειάσει τις αποθήκες από βασικά πυρομαχικά για να στηρίξει τον Ζελένσκι και πρόσφατα τις χώρες του Κόλπου.

Ν.Τ.