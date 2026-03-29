«Η μη υποψηφιότητά μου δεν είναι αποχαιρετισμός στα όπλα» διαμηνύει με νόημα ένα από τα πλέον πολιτικά και αγαπητά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο Δημήτρης Ρέππας είναι από τα πλέον αγαπητά, τα πιο τίμια και τα πιο πολιτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ- και επ' αυτών δεν σηκώνουμε κουβέντα.

45 ολόκληρα και συνεχόμενα χρόνια στην Κεντρική Επιτροπή και πολλά από αυτά στο Εκτελεστικό Γραφείο αλλά και υπουργός. Ως (ο μακροβιέστερος στην ιστορία του θεσμού) κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης Σημίτη (1996-2001) κατά κοινή παραδοχή έδωσε «ρεσιτάλ, ενώ επιτυχημένος θεωρείται και στα υπουργείο Εργασίας, Μεταφορών και Υποδομών όπως και σε όποιο άλλο αξίωμα ανέλαβε.

Αυτή τη φορά επέλεξε να μην είναι υποψήφιος για την Κεντρική Επιτροπή.

«Δεν είναι αποχαιρετισμός στα όπλα, δεν θα σταματήσω τις παρεμβάσεις μου» διαμηνύει στους συνομιλητές του, παρακολουθώντας τόσο την πορεία του ΠΑΣΟΚ όσο και τις εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα με τη δημιουργία των νέων κομμάτων.

Και το πιστεύουμε: Ο Δημήτρης Ρέππας δεν αποστρατεύεται ποτέ!

Β.Σκ.