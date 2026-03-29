Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη δήλωση Φλωρίδη πως «δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων».
Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς επικοινώνησε με τη στήλη και δήλωσε τα ακόλουθα:
«Δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψηφίους αρχηγούς κομμάτων», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης.
Γι΄αυτή τη δήλωση απαιτείται άμεσα η παραίτησή του, οικειοθελώς ή από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Είναι μείζον θέμα ηθικής τάξης. Αν χρειάζεται να εξηγηθεί η ηθική απαξία της δήλωσης Φλωρίδη, τότε έχουμε μια κυβέρνηση χωρίς ίχνος ντροπής».
Σε κάθε περίπτωση τον υπουργό Δικαιοσύνης θα τον βαραίνει για χρόνια αυτή η δήλωση...
Ε.Σ.