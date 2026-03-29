Λίγες ημέρες μετά την 205η επέτειο από την επανάσταση του 1821, ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε την «Ιθάκη» στη Λαμία. Θέλοντας, λοιπόν, να αναφερθεί στο γεγονός, άλλα και στο σημερινό μήνυμα της ημέρας, έκανε μια σύγκριση του πατριωτισμού, με την πατριδοκαπηλία της δεξιάς και της ολιγαρχίας.

Και χρησιμοποίησε δύο θρύλους που αντιστάθηκαν στην ξένη κατοχή, σε δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Στην Τουρκοκρατία και τη ναζιστική κατοχή. Αναφέρθηκε, λοιπόν, αρχικά στον Αθανάσιο Διάκο και στη συνέχεια, στον Άρη Βελουχιώτη.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε απόσπασμα από τον ιστορικό λόγο του Καπετάνιου του ΕΛΑΣ, που εκφώνησε στη Λαμία, μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους γερμανούς.

«Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και τρέχει να βρει κέρδη σε όποια χώρα υπάρχουνε τέτοια. Ενώ εμείς το μόνο που διαθέτουμε είναι οι καλύβες μας και τα πεζούλια μας, που δε μπορούν να κινηθούν αλλά παραμένουν εδώ στη χώρα μας», έλεγε ο Άρης στην περίφημη ομιλία του στη Λαμία.

Και αναρωτιόταν: «Ποιοι είναι λοιπόν οι πατριώτες; Αυτοί που τρέχουν όπου βρούνε κέρδη, ή εμείς που παραμένουμε με τα πεζούλια μας εδώ;», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Α.Γ.