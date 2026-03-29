Μια ιδιαίτερα επιθετική ανάρτηση με αφορμή το φλερτ του ευρωβουλευτή με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Πολύ επιθετική η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη για τον Νικόλα Φαραντούρη, με αφορμή τους εναγκαλισμούς του έως πρόσφατα ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι μόνο που υπενθυμίζει τις σχέσεις Φαραντούρη με Τσίπρα, Κασσελάκη και Φάμελλο, με τον τίτλο της ανάρτησής του «ΑΛΕΞΑΡΑ-ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ-ΣΩΚΡΑΤΑΡΑ» και τώρα «ΝΙΚΟΛΑΡΑ»!!.

Είναι και το παρασκήνιο που αποκαλύπτει για την προσπάθεια Φαραντούρη να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη, κυρίως όμως οι χαρακτηρισμοί του για τον Κεφαλλονίτη στο κλείσιμο της ανάρτησης:

«Ο τύπος είναι ένας ΦΕΛΛΟΣ! Δυστυχώς έπρεπε να τον έχω ξεφτιλίσει όταν κατέβηκε και για υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά είχαμε αρκετά τραύματα τότε!! Μην ξεχνάμε πως μικρός ήταν στη ΔΑΠ ,δεν έχει κλείσει ακόμα ο κύκλος των μετακινήσεών του …»

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη (Κρατάμε την μη ύπαρξη τόνων) έχει ως εξής:

«ΑΛΕΞΑΡΑ-ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ-ΣΩΚΡΑΤΑΡΑ»και τωρα «ΝΙΚΟΛΑΡΑ»!!

«Αυτος ο ανθρωπος ειχε ερθει δυο φορες στο γραφειο μου στη Βουλη οταν ημουν συντονιστης ΕΠΕΚΕ ,για να με παρακαλέσει να πιασω τον απατεωνα να τον βαλει υποψηφιο ευρωβουλευτη!

Τοτε τον πρωτογνωρισα απο κοντα και καταλαβα τι «προικιο» ηταν απο πριν που ειχε κατεβει υποψηφιος βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κεφαλλονια!

Προφανως ουτε που ασχοληθηκα με τον τυπο ,αλλα βρηκε άλλες διαδρομες για να προσεγγισει τον κλειστο πυρηνα γυρω απο τον απατεώνα, ειδικα μετα που έφυγα απο τη θεση του συντονιστη των Επεκε μετα το νομοσχεδιο για τα ομοφυλα ζευγαρια!!

Ο τυπος ειναι ενας ΦΕΛΛΟΣ! Δυστυχως επρεπε να τον εχω ξεφτιλισει οταν κατεβηκε και για υποψηφιος προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ειχαμε αρκετα τραυματα τότε!!Μην ξεχναμε πως μικρος ηταν στη ΔΑΠ ,δεν εχει κλεισει ακομα ο κυκλος των μετακινησεων του …».

ΥΓ: Ο Παύλος Πολάκης στην ανάρτησή του χαρακτηρίζει «απατεώνα» τον Στέφανο Κασσελάκη.

Β.Σκ.