Αίσθηση και εντός ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η πρόσκληση και διαφαινόμενη παρουσία των Νίκου Φαραντούρη και Αθηνά Λινού στο συνέδριο του κόμματος.

Οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται στα θεματικά τραπέζια του συνεδρίου και φυσικά η είδηση δεν πέρασε στα ψιλά και δεν έμεινε ασχολίαστη.

Κορυφαίος στέλεχος που έχει ασκήσει κριτική στην ηγεσία αλλά έχει συνταχθεί με την κεντρική γραμμή πλέον, έλεγε σκωπτικά: «Τώρα θα κερδίσουμε με δύο ψήφους διαφορά».

Το σχόλιο αφορούσε τον στόχο που έχει θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις επόμενες εθνικές εκλογές για «νίκη και με μια ψήφο διαφορά».

Και σε εμφανώς ειρωνική διάθεση, ανέφερε επί της ουσίας πως τέτοιες κινήσεις δεν εισφέρουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

