«Καλή περίοδος» για μια τέτοια κίνηση θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη την άλλη Παρασκευή.

«Φουντώνουν» τα δημοσιεύματα περί πρόταση δυσπιστίας του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Πότε; Την επόμενη Παρασκευή οπότε και έχει προγραμματιστεί η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο οποίος όταν λάβει το λόγο θα ανακοινώσει ότι το κόμμα του καταθέτει την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν διαψεύδουν τις διαρροές, ούτε τις επιβεβαιώνουν, απλώς τις αφήνουν να αιωρούνται. Χαρακτηρίζουν «καλή περίοδο» την συγκεκριμένη ημερομηνία για κατάθεση πρότασης μομφής, αλλά προσθέτουν ότι οργανωμένη τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με λίγα λόγια η αξιωματική αντιπολίτευση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Γνώμη μας; Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για μια τέτοια κίνηση, που αν γίνει θα σταματήσει τις όποιες φυγόκεντρες φωνές υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Επιπλέον μια πρόταση δυσπιστίας μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα έχει μικρή επικοινωνιακή απήχηση, καθώς οι πολίτες θα είναι σε εορταστικό mood.

Αφήστε που για ένα εξάμηνο δεν θα μπορεί να γίνει άλλη τέτοια κίνηση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Β.Σκ.