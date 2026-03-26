Οι εισηγήσεις έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου, ασχέτως εάν εν τέλει απορρίφθηκαν.

«Ξέρετε, αυτά κυκλοφορούν για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτήν την ευκαιρία για να δώσω αυτήν την απάντηση».

Με αυτή τη φράση απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση στο MEGA αναφορικά με το πρωινό ρεπορτάζ του Dnews για εισηγήσεις που έχει δεχθεί το Μέγαρο Μαξίμου να αλλάξει διάταξη του Ποινικού Κώδικα, προκειμένου να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές των καταδικασθέντων για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Για την αποφυγή δημιουργίας εντυπώσεων, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως το εν λόγω ρεπορτάζ ήταν ακριβέστατο. Ασχέτως εάν εν τέλει απορρίφθηκαν, οι σχετικές εισηγήσεις και έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου, και συζητήθηκαν και μάλιστα τέθηκαν σε γνώση και της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο εμφανίστηκε απρόθυμο στην προοπτική να υποστηρίξει μία τέτοια τροπολογία.

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω διευκρίνηση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι καλοδεχούμενη και αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς κλείνει ένα σενάριο που αν εν τέλει υιοθετούνταν, θα αποτελούσε μείζονα θεσμική εκτροπή και εξόφθαλμη προσπάθεια συγκάλυψης.

Ν.Α.