Τι θυμήθηκε ο Πολάκης για τον αν. υπουργό Μεταφορών!

Το θυμήθηκε ο Παύλος Πολάκης στη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τις μεταφορές.

Να τι είπε:

«κ. Κυρανάκη η ζωή είναι σκληρή και το κάρμα εκδικείται. Στις 22/02/2019 ο κ. Κυρανάκης με τιμή βενζίνης 1,45 €, σε ανάρτηση του έγραφε ότι: πληρώνετε 80€ και βάζετε βενζίνη αξίας 26€. Τα υπόλοιπα 54€ πάνε στους μετακλητούς του Τσίπρα, στα μίλια του Κουίκ, στην υγεία του Πολάκη και στις τσάντες της Παπακώστα. Σήμερα με τιμή βενζίνης στα 2,03 € το λίτρο στα φθηνά βενζινάδικα, οι φόροι που δεν μειώσατε είναι 1,18€. Από το διυλιστήριο, έφευγε τότε η βενζίνη 20 με 25 λεπτά το λίτρο, σήμερα φεύγει με 72 λεπτά. Αυτό γιατί τότε ο κακός ΣΥΡΙΖΑ είχε περιθώριο κέρδους στη διύλιση 8 με 9 δολάρια το βαρέλι, σήμερα με τη δουλική στα μεγάλα συμφέροντα κυβέρνηση Μητσοτάκη, έφτασε στα 30 ως 70 δολάρια το βαρέλι. Και τώρα ήρθατε να βάλετε πλαφόν στα 12 λεπτά του πρατηρίου και στα 5 λεπτά του βυτιοφόρου. Γιατί δεν κατεβάζετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τα 700€ στα 1000 λίτρα, στα 350€ τα 1000 λίτρα;». Για να καταλήξει ο Π. Πολάκης «και μας μιλάτε για μετακλητούς που κουτουλάμε πάνω τους στους διαδρόμους της Βουλής;».

Ε, δεν είχε πουθενά άδικο...

Τ.Τε.