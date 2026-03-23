Παρόντες στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ και πέντε υπουργοί που και οι πέντε τους βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από το Predator.

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator και η νέα έρευνα για απόπειρα κατασκοπείας δημιουργούν έναν εύλογο προβληματισμό, καθώς στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου που λαμβάνει αποφάσεις για την εθνική ασφάλεια, συμμετείχαν, εκτός από τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Στρατού, και οι πέντε αρμόδιοι Υπουργοί από τα χαρτοφυλάκια Άμυνας, Εξωτερικών, Νησιωτικής Πολιτικής, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Επικρατείας.

Πού έγκειται ο εύλογος προβληματισμός; Στο ότι και οι πέντε Υπουργοί ήταν στο παρελθόν υπό παρακολούθηση από το Predator. Και μπορεί τα κινητά τηλέφωνα όλων των συμμετεχόντων να μένουν εκτός της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας, ωστόσο είναι ενδεικτικό της σπουδαιότητας του σκανδάλου των υποκλοπών από τη σκοπιά της κατασκοπείας, καθώς ουδείς γνωρίζει ακόμα και σήμερα στα χέρια ποιων βρίσκεται το υλικό της παρακολούθησης...

Ν.Α.