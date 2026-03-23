Το ερώτημα που πλανιέται πάνω από την Κουμουνδούρου...

Από το πρωί του Σαββάτου που κυκλοφόρησε η «Εφημερίδα των Συντακτών» με το άρθρο του Θανάση Καρτερού ένα ερώτημα κυκλοφορούσε πάνω από την αίθουσα του ξενοδοχείου που συνεδρίαζε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: «Το ήξερε ο Τσίπρας το άρθρο; Αυτός τον έβαλε να το γράψει;».

Τι έγραφε ο Καρτερός; Πως ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά βαδίζουν προς το «αναπόφυκτο τέλος», δηλαδή προς την ολοκλήρωση του βίου τους.

Προφανώς και ο Τσίπρας δεν το ήξερε. «Αν ήξερε τι έγραφα θα μου τα έκοβε όλα» συνηθίζει να λέει σκωπτικά ο δημοσιογράφος όταν ερωτάται.

Το θέμα όμως δεν είναι αν το ήξερε ο Τσίπρας. Είναι οι αλήθειες που λέει ο Καρτερός (όσο και αν το άρθρο του δεν βοηθάει τον Τσίπρα όπως λένε οι φίλοι του στην Κουμουνδούρου) αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι προτιμούν όταν τους δείχνεις το φεγγάρι να κοιτούν το διάλογο...

Β. Σκ.