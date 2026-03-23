Οι πληροφορίες ότι το πόρισμα για τα 3,2 εκατομμύρια του προέδρου της ΓΣΕΕ μπαίνει στο Αρχείο.

Στην αντεπίθεση πληροφορούμαστε περνάει ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος για τη διαρροή ότι δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ετοιμάζεται να επισκεφτεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καθώς θεωρεί ψευδείς τις διαρροές που κυκλοφόρησαν από τον επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Άλλες πληροφορίες που έφτασαν στη στήλη το βράδυ της Κυριακής και που δεν στάθηκε δυνατό λόγω της ώρας να ελεγχθούν επιμένουν ότι η Αρχή έθεσε στο αρχείο την υπόθεση για τα 3,2 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση ο Γ. Παναγόπουλος θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ στο Συνέδριο που διεξάγεται στα μέσα Απριλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ ενδιαφέρον έχει αν θα τον αποδοκιμάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και πολύ περισσότερο αν αποφασίσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ιδρύσει νέα συνδικαλιστική παράταξη στον ιδιωτικό τομέα αποκηρύσσοντας την ΠΑΣΚΕ.

Το «έργο» στη ΓΣΕΕ μόλις αρχίζει...

Β.Σκ.