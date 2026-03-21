Συζητήσεις από Χαριλάου Τρικούπη.

Ακόμα και αν διαψευστούν οι πληροφορίες επιμένουν. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται σε συζητήσεις με βουλευτές. Οι πληροφορίες επιμένουν πως στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θα ήθελαν ξανά στο ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, την Θεοδώρα Τζάκρη και την Γιώτα Πούλου που βρίσκονται σήμερα στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν πως υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών και μάλιστα οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο. Να θυμίσουμε πως η Θεοδώρα Τζάκρη και η Γιώτα Πούλου ήταν οι δυο βουλευτίνες που όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2024, έριξαν το κόμμα που εκλέχτηκαν από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που το έφερε ο λαός με την ψήφο του και έφεραν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το ΠΑΣΟΚ.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο ΠΑΣΟΚ μετά το Συνέδριο.

Β.Σκ.