Από το ζενίθ οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ οδεύουν στο ναδίρ!

Μετά την επιμονή της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη για «αυτόνομη πορεία» στις εκλογές και τη στρατηγική της λεηλασίας του ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ στην Κουμουνδούρου το κλίμα για τη Χαριλάου Τρικούπη (και προσωπικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη) είναι βαρύ!

Ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως πληροφορείται η στήλη, δεν προτίθεται να είναι αυτός που θα απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η Κουμουνδούρου σκέφτεται να αποστείλει ως εκπρόσωπό της στο Συνέδριο τον γραμματέα του κόμματος Στέργιο Καλπάκη, ίσως και έναν βουλευτή, όπως το ΠΑΣΟΚ είχε στείλει τον Δ. Μάτζιο στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχη θα είναι και η εκπροσώπηση της Νέας Αριστεράς.

Από το φλερτ στην ...αντιπαράθεση!

Β.Σκ.