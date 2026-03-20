Επιμένουν οι πληροφορίες πως ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, που πριν από λίγο διάστημα διαγράφτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει λάβει πρόσκληση να παραστεί στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Ν. Φαραντούρης που μετά την διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ φλέρταρε ανοιχτά με την Μαρία Καρυστιανού αλλά τώρα βρίσκεται προ των πυλών της Χαριλάου Τρικούπη έχει αποδεχθεί την πρόσκληση και θα παραβρεθεί στο Συνέδριο.

Μετά το Συνέδριο, άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει και τρίτο κύμα διεύρυνσης και με περισσότερο επώνυμα στελέχη όπως η Νίνα Κασιμάτη που έως τότε παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Β.Σκ.