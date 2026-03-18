Ετοιμάζονται στο παρασκήνιο στην κυβέρνηση να «υποδεχθούν» μέχρι το τέλος του μήνα νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι «διαρροές» ότι η δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται στον δρόμο για την Βουλή έχουν φθάσει στην κυβέρνηση εδώ και μέρες.

Είτε συμβεί είτε όχι η κυβέρνηση λαμβάνει προληπτικά μέτρα.

Η πρώτη απόφαση που έχει ληφθεί είναι ότι όλοι όσοι βουλευτές της Ν.Δ. εμπλέκονται θα ζητήσουν μόνοι τους άρση ασυλίας και θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη.

Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά δεδομένου ότι η περιρρέουσα αίσθηση είναι ότι αυτή τη φορά η δικογραφία θα φθάσει «δεμένη» στην Βουλή. Θα υπάρχουν, δηλαδή, συγκεκριμένες διώξεις για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα – μετά από έρευνα που έγινε- παρανόμησαν. Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικά 10-14 βουλευτές, στην πλειοψηφία τους από τη Ν.Δ.

