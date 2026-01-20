Τι ψήνεται από την Ουάσιγκτον για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και το ρόλο τους στην ευρύτερη περιοχή;
Η πρέσβειρα της Ουάσιγκτον στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αφού αναφέρθηκε στη στενή προσωπική σχέση που έχει με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, επεσήμανε πως η σχέση αυτή μπορεί να διευκολύνει τον «ανοιχτό διάλογο» στην περιοχή.
Ο «ανοιχτός διάλογος» στον οποίο είχε αναφερθεί πρώτος προ μηνός ο Τομ Μπάρακ φοβίζει την Αθήνα καθώς ουδείς μπορεί να γνωρίσει τι θα απαιτήσει η Ουάσιγκτον.
Πολύ περισσότερο που Αθήνα και Άγκυρα ανησυχούν ακόμα περισσότερο για το ενδεχόμενο ο Ντ. Τραμπ να θελήσει να κλείσει ανοιχτά μέτωπα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ειδικά η Αθήνα ελπίζει αυτό να γίνει μετά τις εκλογές στην Ελλάδα.
Β.Σκ.