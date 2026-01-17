Αποφεύγει αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι στη Θεσσαλονίκη.

Δεν είναι λίγες οι φορές που από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ακούσει σχόλια ότι ο Σωκράτης Φάμελλος, δεν «ξεκολλάει» τα Σαββατοκύριακα από τη Θεσσαλονίκη.

Αύριο, πάντως, θα διαψεύσει όσους κάνουν τέτοια κακόβουλα σχόλια. Την ημέρα που θα βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να παρουσιάσει την «Ιθάκη», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται στην Αθήνα.

Για την ακρίβεια, στο Περιστέρι. Αρχικά στη λειτουργία για τον πολιούχο της πόλης, Άγιο Αντώνιο και στη συνέχεια θα συναντήσει τον δήμαρχο, Ανδρέα Παχατουρίδη.

Α.Γ.