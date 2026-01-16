Μένει να δούμε αν από την Χαριλάου Τρικούπη θα πάρουν χαρτάκι για να καταγράψουν πόσοι και ποιοι από τους πράσινους βουλευτές θα δώσουν το παρών.

Συνήθως οι πίτες για τους πολιτικούς έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον κατά την προεκλογική περίοδο. Όχι μόνο αυτές που πρέπει να παρευρεθούν, οι οποίες και είναι ατέλειωτες, αλλά και οι αντίστοιχες που κόβουν οι ίδιοι.

Στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, μια πίτα έχει πάρει ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, δεδομένου και του κλίματος καχυποψίας που επικρατεί στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναφερόμαστε στο κάλεσμα που κάνει την Τρίτη στις 6.30 μ.μ στο ξενοδοχείο Κάραβελ ο Παύλος Γερουλάνος προκειμένου να κόψει την πίτα και να ανταλλάξει ευχές για τη νέα χρονιά με τους φίλους και ψηφοφόρους του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει ατέλειωτα τηλέφωνα στους πυρήνες του πρώην υπουργού σε όλη την Αττική προκειμένου να κάνει επίδειξη ισχύος από τη μαζικότητα του κόσμου που θα συγκεντρωθεί.

Εκτός αυτού όμως, το ενδιαφέρον έγκειται και στις παρουσίες των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα των βουλευτών, κάποιοι εκ των οποίων το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει αρκετά κοντά με τον Παύλο Γερουλάνο.

Μένει να δούμε αν από την Χαριλάου Τρικούπη θα πάρουν χαρτάκι για να καταγράψουν πόσοι και ποιοι από τους πράσινους βουλευτές θα δώσουν το παρών.

Πάντως, είναι τέτοια η καχυποψία στην Χαριλάου Τρικούπη, που πολλοί θεωρούν ότι ο πρόεδρος του κόμματος έβαλε συνεδρίαση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ το μεσημέρι της ίδιας μέρας προκειμένου να μαζέψει λίγο το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.