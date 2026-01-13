Σαν σκηνή από ταινία προσεχώς...

Επανειλημμένως η ηγεσία της Δικαιοσύνης έχει εκδώσει αποφάσεις περί «εφαρμογής των νόμων» για τα τρακτέρ που βρίσκονται στις εθνικές οδούς.

Ποτέ όμως δεν τις εφάρμοσε. Ήταν ανακοινώσεις της Δικαιοσύνης που θεωρήθηκαν -και σωστά- ότι εντάσσονται στο σχεδιασμό της κεντρικής εξουσίας για εκφοβισμό των αγροτών.

Το Μαξίμου, ωστόσο, επέλεξε πλέον τη σύγκρουση με τους αγρότες των μπλόκων.

Η ηγεσία της Δικαιοσύνης τι θα πράξει τώρα; «Θα εφαρμόσει το νόμο» όπως δηλώνει εδώ και δυο μήνες τώρα; Πετώντας και το τελευταίο φύλλο συκής και δείχνοντας σε όλους πως είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού;

Σε κάθε περίπτωση έχει την τελευταία ευκαιρία στο συγκεκριμένο θέμα να αποδείξει πως είναι όντως «τυφλή» και δεν βλέπει καθαρά με το ένα, το δεξί μάτι!

Β.Σκ.