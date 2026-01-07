Δεν είναι λίγα τα στελέχη της Κουμουνδούρου που πιστεύουν ότι η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την κ.Καρυστιανού.

Μπορεί αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου να ασχολούνται με την προσέγγιση του Νίκου Φαραντούρη με την Μαρία Καρυστιανού, όμως ορισμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι μπορεί να προκύψει και άλλο πρόβλημα από το Στρασβούργο.

Πιο συγκεκριμένα, σε ιδιωτικές τους συνομιλίες, υπενθυμίζουν ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, έχει λάβει μέρος σε τρεις εκδηλώσεις ευρωβουλευτών του κόμματος τους για το σιδηροδρομικό έγκλημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Μία που είχε διοργανωθεί από τον Κώστα Αρβανίτη - του οποίου ο «κομματικός πατριωτισμός» δεν αμφισβητείται από κανέναν. Την πρόσφατη του Νικόλα Φαραντούρη, αλλά και μία της Έλενας Κουντουρά, τον Απρίλιο του 2024.

Ως προς την τελευταία, με δεδομένο ότι δεν έχει καμία δημόσια εμπλοκή με το κόμμα της εδώ και καιρό, δεν είναι λίγα εκείνα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν ότι διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την κ.Καρυστιανού, θεωρώντας πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να την ακολουθήσει στο νέο της εγχείρημα.

Δημόσια, πάντως, δεν υπάρχει κάτι. Βέβαια, για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ισχύει το ρητό πως «σαν καείς από τον χυλό, φυσάς και το γιαούρτι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.Γ.