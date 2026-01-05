Εκτός από βουλευτής Εύβοιας, υπήρξε και πετυχημένος δήμαρχος Σκύρου, κατά τα έτη 2015-2019.

Είναι προφανές ότι η νέα χρονιά θα αναδείξει ένα νέο πολιτικό τοπίο. Και ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει τη δική του διακριτή παρουσία, καθώς όλες οι ενδείξεις αλλά και οι πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξει νέα πολιτική κίνηση από την πλευρά του.

Βάσει των παραπάνω, μαθαίνουμε ότι το επιτελείο του ενισχύεται. Ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται να βρεθεί κοντά στον πρώην πρωθυπουργό το επόμενο διάστημα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ο 46χρονος δικηγόρος υπήρξε βουλευτής Ευβοίας την περίοδο 2019-2023 και, μετά την παραίτηση Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε πίσω του τα φώτα της δημοσιότητας, μένοντας μακριά από την τοξική κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Κουμουνδούρου.

Εκτός από βουλευτής, υπήρξε και πετυχημένος δήμαρχος Σκύρου, κατά τα έτη 2015-2019. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, το προφίλ του οποίου ταιριάζει «γάντι» στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα.

Α.Γ.