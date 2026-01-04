Ζητάει από τον πρωθυπουργό άμεση σύγκλιση της Βουλής. Η παρατήρησή της για την Κύπρο και την Προεδρία.

Τηλέφωνα στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης πραγματοποιεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου όπως αναφέρει σε δήλωσή της.

Σε κάθε περίπτωση τα τηλέφωνα των επικεφαλής των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης έχουν πάρει φωτιά, προφανώς επειδή «κάτι ψήνεται».

Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι η Ζωή ζητάει από τον πρωθυπουργό άμεση σύγκλιση και ενημέρωση της Βουλής, όπως και η παρατήρησή της για το γεγονός ότι η Κύπρος ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν μπορεί η θέση της Ε.Ε., με την Κύπρο στην Προεδρία της να είναι ότι ο βομβαρδισμός και η στρατιωτική εισβολή σε κυρίαρχο κράτος είναι πράξη ''ελπίδας''», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ορθό...

Β.Σκ.