Σε δηλώσεις για το πότε η κόρη του κέρδισε το λαχείο προχώρησε ο γνωστός «Χασάπης», κατά κόσμο Ανδρέας Στρατάκης.
-Η κόρη του λοιπόν κέρδισε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017.
-Τα χρήματα εισπράχτηκαν από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ τον Φεβρουάριο του ιδίου έτους.
Προειδοποιεί δε πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον όποιου συνδέσει τον ίδιο ή την οικογένειά του με μαύρο χρήμα.
Αναμένουμε να θυμηθεί και η «αγρότισσα με τη Φερράρι»...
ΥΓ: Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια...
Β.Σκ.