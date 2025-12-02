Πότε και πόσα πήρε η κόρη του στο Πρωτοχρονιάτικο!

Σε δηλώσεις για το πότε η κόρη του κέρδισε το λαχείο προχώρησε ο γνωστός «Χασάπης», κατά κόσμο Ανδρέας Στρατάκης.

-Η κόρη του λοιπόν κέρδισε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017.

-Τα χρήματα εισπράχτηκαν από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ τον Φεβρουάριο του ιδίου έτους.

Προειδοποιεί δε πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον όποιου συνδέσει τον ίδιο ή την οικογένειά του με μαύρο χρήμα.

Αναμένουμε να θυμηθεί και η «αγρότισσα με τη Φερράρι»...

ΥΓ: Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια...

Β.Σκ.