Ένας βουλευτής που -για να το πούμε κομψά- δύσκολα θα έχει θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος Τσίπρα είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Αντιθέτως, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τον ήθελε στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Όχι όμως σε εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας.

Οι πληροφορίες μάλιστα επιμένουν πως μια περιφέρεια που θα ταίριαζε στο ΠΑΣΟΚ για τον πρώην υπουργό Άμυνας είναι η Ανατολική Αττική. Και πως υπάρχει μάλιστα και δημοσκόπηση που δείχνει πως ο Ευ. Αποστολάκης πάει καλά!

Τώρα θα πείτε πως στη συγκεκριμένη περιφέρεια είναι και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Και πρώτη αναπληρωματική η Βάσια Αναστασίου.

Για την ηγεσία, ε, σας εκλεγεί ο ...καλύτερος!

