Ακόμη και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, αν το θελήσει.

Η παρουσία του ανεξάρτητου βουλευτή, προερχόμενου από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελου Αποστολάκη, σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης, δεν ήταν τυχαία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον έχει από κοντά και κατάφερε να τον φέρει σε μια εκδήλωση κοινού ενδιαφέροντος, για την αντιμετώπιση της οπλοχρησίας-οπλοκατοχής στην Κρήτη, με σκοπό να υπάρξει συνέχεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, επιθυμία του Ν. Ανδρουλάκη είναι να ανακοινωθεί στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, τέλος Μαρτίου πιθανότατα, η προσχώρηση του Ευ. Αποστολάκη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αν ο ναύαρχος το θελήσει, τον περιμένει ακόμη και η θέση του επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, σημειώνει έμπιστος συνομιλητής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ε.Σ.