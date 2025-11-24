Επικοινωνιακό ντεμαράζ απέναντι στην ατζέντα του βιβλίου Τσίπρα που μονοπωλεί από το πρωί την επικαιρότητα.

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως δεν προτίθεται να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο ο χειρισμός του κυβερνητικού στρατοπέδου γύρω από το έκτακτο επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους δείχνει πως η «Ιθάκη» μόνο αδιάφορη δεν περνά...

Και αυτό, διότι χθες εσπευσμένα μάθαμε, διά στόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, πως σήμερα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων συνταξιούχων τα επιδόματα των 250 ευρώ. Στους 1,2 εκατ. τουλάχιστον από τους συνολικά 1,4 εκατ. δικαιούχους. Και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο για να ενημερώσει επ' αυτού και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα.

Επειδή, ωστόσο, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, υπάρχει μία που αξίζει να επισημανθεί. Ότι σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που είχε κάνει η ίδια η κυβέρνηση, η καταβολή του επιδόματος στους συνταξιούχους είχε προγραμματιστεί να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Το λες και επικοινωνιακό ντεμαράζ απέναντι στην ατζέντα του βιβλίου Τσίπρα που μονοπωλεί από το πρωί την επικαιρότητα...

Ε.Σ