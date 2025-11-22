Η κυβέρνηση απουσίασε από την εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου στην οποία μίλησε ο Κ. Καραμανλής.

Σε μια συγκυρία αμερικανοκινεζικής σύγκρουσης για τον έλεγχο των ελληνικών λιμανιών, με επίκεντρο την επένδυση της Cosco στον Πειραιά, στο Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισαν κυβερνητική αποχή από την εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και στην οποία μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής.

Από πρόθεση ή από αμέλεια; Δεν είναι σαφές ποιο από τα δύο είναι χειρότερο. Σε κάθε περίπτωση, η τόσο ασυγκράτητη πρόσδεση στο άρμα Τραμπ και η αδιαφορία για τις σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία και την Κίνα συνιστούν απροκάλυπτη εγκατάλειψη της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που υπηρετήθηκε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Τ.Τε.