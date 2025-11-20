«Εγώ είμαι υπουργός Υγείας. Θέλετε να μου πείτε κάτι σοβαρό για την Υγεία, που ενδιαφέρει τον κόσμο;»

Την ιδιότητα του ως υπουργός Υγείας επικαλέστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να αποφύγει, σε τηλεοπτική του παρουσία, περαιτέρω ερωτήσεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δράση του «Φραπέ».

Οι απανωτές ερωτήσεις για τον Γιώργο Ξυλούρη και τη σχέση του με τη ΝΔ ενόχλησαν τον Άδωνι, ο οποίος αφού αναρωτήθηκε «γιατί χρεώνεται η ΝΔ τον "Φραπέ";», αντέκρουσε λέγοντας πως «η Κρήτη ήταν μια ζωή πράσινη και ροζ», ενώ επεσήμανε ότι ο «Φραπές» ήταν πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Κρήτης, άρα «προφανώς θα μπαινοβγαίνει στα υπουργεία. Θεσμικά, θα μπαινοβγαίνει».

Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων του Open συνεχίστηκαν, κάτι που έκανε τον Αδωνι Γεωργιάδη... να ιδρώσει.

«Λοιπόν, θα πούμε τώρα για την Υγεία κάτι σοβαρό ή θα μου λέτε χαζομάρες; Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, μου είναι αδιάφορο», είπε και πρόσθεσε πως «εγώ είμαι υπουργός Υγείας. Θέλετε να μου πείτε κάτι σοβαρό για την Υγεία, που ενδιαφέρει τον κόσμο; Αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Όλο αυτό το σκάνδαλο δεν με ενδιαφέρει καθόλου εμένα. Το ερευνούν οι εισαγγελικές αρχές. Κατά τη γνώμη μου λεφτά έχουν πάρει από όλα τα κόμματα οι εμπλεκόμενοι, δεν είναι "μπλε" σκάνδαλο, αυτό είναι προπαγάνδα».

Πρόσθεσε, μάλιστα, πως «ο "Φραπές" μπαινόβγαινε στα υπουργεία 15 χρόνια, με όλες τις κυβερνήσεις» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «Κανένας στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον "Φραπέ"».

